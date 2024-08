POL-PB: Transporterfahrer schwerverletzt

Delbrück (ots) - (CK) - Am Donnerstagnachmittag (01.08., 14.15 Uhr) war eine 32-jährige Frau aus Delbrück mit ihrem Opel Insignia auf der Bentfelder Straße in Fahrtrichtung Gesselner Straße unterwegs. lm Kurvenbereich in Höhe des Mühlenweges lief eine Katze über die Straße. Infolgedessen geriet die 32-Jährige nach links in den Gegenverkehr und prallte hier ...

mehr