POL-PB: 31-Joggerin belästigt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Paderborn (ots) - (CK) - Am Mittwochmittag (31.07., 12.25 Uhr) war eine 31-jährige Frau aus Paderborn auf ihrer Joggingrunde auf dem Lippeseitenweg unterwegs. Hier wurde sie durch einen zunächst noch unbekannten 30-jährigen Mann belästigt. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen, während der Tatverdächtige in ein angrenzendes Waldgebiet flüchtete. Eine Zeugin ...

mehr