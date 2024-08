Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß im Gegenverkehr - eine Schwerverletzte

Delbrück (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (01.08., 14.15 Uhr) war eine 32-jährige Frau aus Delbrück mit ihrem Opel Insignia auf der Bentfelder Straße in Fahrtrichtung Gesselner Straße unterwegs. lm Kurvenbereich in Höhe des Mühlenweges lief eine Katze über die Straße. Infolgedessen geriet die 32-Jährige nach links in den Gegenverkehr und prallte hier gegen den entgegenkommenden Transporter einer 40-jährigen Delbrückerin.

Bei diesem Unfall wurde die 32-Jährige schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das St. Vincenz-Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die 40-Jährige bleib unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 28 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell