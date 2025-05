Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Auto und Pedelec

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 11 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Tumringer Straße und Berliner Platz in Lörrach, bei dem eine 19-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete ein 57-jähriger Fiatfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt der von links auf der bevorrechtigten Straße kommenden Pedelec-Fahrerin, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei stürzte die Pedelec-Fahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 1.200 EURO. CE

