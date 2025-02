Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub in Wehringhausen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter griffen am Sonntagabend (09.02.2025) in Wehringhausen einen 67-jährigen Mann an und raubten dessen Geldbörse. Der Hagener hielt sich gegen 20.30 Uhr an einem Imbiss in der Eugen-Richter-Straße auf und wollte anschließen von dort aus zu sich nach Hause laufen. In der Bachstraße verspürte er plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf und stürzte in der Folge nach vorne auf den Gehweg. Kurze Zeit später stellte er fest, dass die unbekannten Angreifer ihm die Geldbörse aus der Jackentasche geraubt hatten. Der 67-Jährigen wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

