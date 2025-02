Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus Handwerker-Fahrzeug

Hagen-Altenhagen (ots)

An der Ahrstraße drangen bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag (04.02.2025) und Montag (10.02.2025) in ein Handwerker-Fahrzeug ein und stahlen Werkzeuge. Zuletzt wurde der Citroen Jumper am Dienstag gegen 17 Uhr in unbeschädigtem Zustand auf Höhe der Hausnummer 9 geparkt. Am darauffolgenden Montag stellte der Halter um etwa 14.30 Uhr fest, dass die Hecktür beschädigt worden war und ein Bohrer und eine Säge entwendet worden waren. Schätzungsweise beläuft sich der Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Wert. (rst)

