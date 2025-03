Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei entdeckt Heckenbrand

Lippstadt (ots)

Am 18.03.2025, um 03:05 Uhr, entdeckten Beamte der Polizeiwache Lippstadt in einer Parkanlage am Bahnübergang Weißenburger Straße den Brand einer Hecke. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell