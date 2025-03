Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Am 17.03.2025, um etwa 17:55 Uhr ist es in Werl im Einmündungsbereich Auf dem Hönningen/ Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Unfallbeteiligter befuhr mit seinem Rennrad die Straße Auf dem Hönningen in Fahrtrichtung Beethovenstraße. Zur gleichen Zeit bog ein weiterer Radfahrer von der Beethovenstraße nach rechts in die Straße Auf dem Hönningen ab. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen den Radfahrern. Nach Angaben des Unfallbeteiligten aus Wickede fuhr der bislang unbekannte Radfahrer so weit links, dass ein Ausweichen oder Bremsen unmöglich gewesen sei. Beide Unfallbeteiligte sind nach dem Zusammenstoß zu Boden gestürzt. Nach einem Gespräch entfernte sich der unbekannte Unfallbeteiligte mit den Worten "Bei dem Sturz ist nichts passiert" von der Unfallörtlichkeit weiter in Fahrtrichtung der Straße Auf dem Hönningen. Der 44-jährige Wickeder erlitt Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen zum nächstgelegenen Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Sturz entstanden Schäden an dem Fahrrad. Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 20 - 25 Jahre - blondes Haar

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell