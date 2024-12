Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftstrafe nicht angetreten

Schliengen (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist im Fernzug aus der Schweiz gefasst worden. Der Gesuchte war nicht zum Strafantritt erschienen.

Am Freitagvormittag (29.11.2024) kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe Schliengen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann bestand. Mitte dieses Jahres hatte ein Gericht den Mann wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt, die der 37-Jährige in der Schweiz wohnhafte Mann aber nicht bezahlt hatte. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Die Bundespolizei übernahm den Gesuchten und da er vor Ort die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

