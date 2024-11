Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl und Einreiseverbot über die Grenze

Weil am Rhein (ots)

Trotz Einreisesperre und eines zu vollstreckenden Haftbefehls versuchte ein 32-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Nach Haftentlassung droht die Zurückschiebung.

Am Donnerstagnachmittag (28.11.2024) reiste der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland ein. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass er mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Wegen bewaffneten Diebstahls war der Mann durch die deutsche Justiz zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Des Weiteren wird ihm gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, weswegen von einer weiteren Staatsanwaltschaft ein Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlag. Da gegen den 32-Jährigen ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland besteht, leitete die Bundespolizei zudem ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Einreisesperre ein. Nach Haftverbüßung muss der Mann mit der Zurückschiebung in die Schweiz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell