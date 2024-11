BPOLI-WEIL: Verstoß Bewährungsauflagen - Festnahme

Weil am Rhein (ots) - Nach ihrer Auslieferung aus der Schweiz wurden zwei Männer durch die Bundespolizei festgenommen und in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde am Mittwochvormittag (20.11.24) ein 42-Jähriger nach der Auslieferung aus der Schweiz am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen worden. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein ...

