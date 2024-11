BPOLI-WEIL: Festnahme am Breisacher Bahnhof

Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasste zwei mit Haftbefehl gesuchte Flüchtige an der Schweizer Grenze. Nun sitzen die beiden Männer, denen Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am späten Freitagabend (15.11.2024) gerieten die beiden zusammenreisenden albanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn in ...

