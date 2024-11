Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßliche Wohnungseinbrecher durch Bundespolizei festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei fasste zwei mit Haftbefehl gesuchte Flüchtige an der Schweizer Grenze. Nun sitzen die beiden Männer, denen Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am späten Freitagabend (15.11.2024) gerieten die beiden zusammenreisenden albanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 29 bzw. 30-Jährigen jeweils ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Wegen des Vorwurfs, im vergangenen Jahr zusammen in eine Wohnung eingebrochen zu sein, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte die Gesuchten, die nach der Tat im Ausland untertauchten, einem Haftrichter vor. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort warten die Männer auf ihre Gerichtsverhandlung.

