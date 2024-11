Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Festnahmen nach Auslieferung

Weil am Rhein (ots)

Nach ihrer Auslieferung aus der Schweiz wurden zwei Männer durch die Bundespolizei festgenommen und in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde am Mittwochvormittag (20.11.24) ein 42-Jähriger nach der Auslieferung aus der Schweiz am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen worden. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer Verurteilung zu einer zwei Jährigen Gesamtfreiheitsstrafe wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Da der Haftbefehl auch international ausgeschrieben war, hatten die Schweizer Behörden den Gesuchten festnehmen und nach Deutschland übergeben können. Der 42-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die zweite Auslieferung erfolgte am Mittwochmittag, ebenfalls am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 43-Jähriger wurde durch die Schweizer Behörden, aufgrund einer Ausschreibung zur Auslieferung nach Deutschland, an die Bundespolizei übergeben. Gegen den serbischen Staatsangehörigen besteht ein Untersuchungshaftbefehl wegen Bandendiebstahl. Durch die Bundespolizei wurde der Mann vorläufig festgenommen und nach der Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

