BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Unbekannter bedroht Reisende

Weil am Rhein (ots) - Trotz Einreisesperre und eines zu vollstreckenden Haftbefehls versuchte ein 32-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Nach Haftentlassung droht die Zurückschiebung. Am Donnerstagnachmittag (28.11.2024) reiste der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland ein. ...

