Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Benninghausen - Eickelborn - Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Die Polizeiwache Lippstadt führte am gestrigen Montag in der Zeit von 7 bis 15 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in den Orten Benninghausen und Eickelborn durch. Im Fokus des Präsenzeinsatzes stand insbesondere die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Einwohner der beiden Orte. Die Beamtinnen und Beamten führten zahlreiche Bürgergespräche, in denen deutlich wurde, dass die polizeiliche Präsenz sehr begrüßt wurde. Im Verlauf des Einsatzes wurden Fahrzeugkontrollen durchgeführt und im Ergebnis 48 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Des Weiteren wurden 16 Personen kontrolliert und über 60 Gespräche mit Anwohnerinnen und Anwohnern geführt. Die Polizei Lippstadt wird auch zukünftig weitere Schwerpunkteeinsätze in den Lippstädter Ortsteilen durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

