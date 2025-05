Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: LKW überrollt Pedelec

Freiburg (ots)

Am 07.05.2025 um 17:20 Uhr beabsichtigte ein 49-jähriger Fahrer eines LKWs von der Schaffhauser Straße nach rechts in die Gartenstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand den auf dem Gehweg in gleicher Richtung fahrenden 51-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Pedelec- Fahrer zu Fall kam und der LKW im weiteren Verlauf das auf der Fahrbahn liegende Pedelec überrollte. Am Pedelec entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 EURO, am LKW entstand kein Sachschaden. Der 51-jährige Pedelec- Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. CE

