Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 07:50 Uhr und 08:15 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft in Reilingen in ein an der L556 abgestelltes und verschlossenes Auto einer 52-Jährigen eingebrochen. Dabei wurde die hintere rechte Seitenschreiben des VW mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde die Handtasche, welche auf dem Rücksitz lag, entwendet. Der entstandene Schaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Täterschaft und der genauen Tatbegehung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell