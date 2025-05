PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Prügelei bei Vatertagsveranstaltung +++ Mitarbeiter der Stadt angegriffen +++ Diebe auf Baustelle zugange +++ Seitenscheibe beschädigt +++ Versehentlich in Tankstelle gefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Prügelei bei Vatertagsveranstaltung,

Bad Homburg, Kirdorf, Bachstraße, Donnerstag, 29.05.2025, 19.50 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es im Rahmen einer Vatertagsveranstaltung im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf zu einer Körperverletzung. Gegen 19.50 Uhr gingen bei der Polizei Notrufe ein, wonach es in einem Gemeindezentrum in der Bachstraße zu einer größeren Prügelei gekommen sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Situation zunächst sehr unübersichtlich. Schlussendlich beschuldigten sich zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren gegenseitig, von dem jeweils anderen und mehreren Unbekannten geschlagen worden zu sein. Aufgrund des erhöhten Alkoholpegels vieler Anwesender war eine detaillierte Sachverhaltsaufnahme nicht möglich. Ein Rettungswagen brachte einen Beteiligten mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es wurden zwei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Die Polizei sucht jedoch noch weitere Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Städtischer Mitarbeiter angegriffen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Schlesierstraße, Mittwoch, 28.05.2025, 14.15 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde ein Mitarbeiter der Stadt in Friedrichsdorf (Seulberg) angegriffen. Gegen 14.15 Uhr fuhr dieser mit einem kleineren Pritschenwagen auf einem Gehweg zwischen der Schlesierstraße und der Landwehrstraße, um dort Reinigungsarbeiten durchzuführen. Währenddessen ging ein Unbekannter den städtischen Mitarbeiter zunächst verbal an und schlug ihm dann ins Gesicht. Außerdem trat er gegen das Fahrzeug und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend floh der Angreifer in unbekannte Richtung. Er wird als 50 bis 60 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß mit grauen Haaren und Brille beschrieben. Er trug eine blaue Steppjacke und eine beige Hose. Zudem wirkte er auf den Mitarbeiter alkoholisiert und führte einen kleinen hellen Hund mit sich. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Diebe auf Baustelle zugange,

Oberursel, Tabaksmühlenweg, Dienstag, 27.05.2025, 19 Uhr bis Mittwoch, 28.05.2025, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Diebe auf einer Baustelle in Oberursel zugange. Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr betraten die bislang Unbekannten das Gelände im Tabaksmühlenweg. Dort durchsuchten sie den sich über mehrere Etagen erstreckenden Gebäudekomplex und erbeuteten diverse Werkzeuge und Gerätschaften im Wert von über 10.000 Euro. Aufgrund der Vielzahl und des Gewichts der Beute ist davon auszugehen, dass die Diebe diese mit einem Fahrzeug abtransportierten. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Seitenscheibe beschädigt,

Bad Homburg, Graf-Stauffenberg-Ring, Mittwoch, 28.05.2025, 23.30 Uhr bis Donnerstag, 29.05.2025, 19 Uhr

(da) Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Auto in Bad Homburg. Der weiße BMW 218i war zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 19 Uhr, am Graf-Stauffenberg-Ring geparkt. In diesem Zeitraum wurde die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt. Sie werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

5. Versehentlich in Tankstelle gefahren, Oberursel, Hans-Mess-Straße, Freitag, 30.05.2025, 9.45 Uhr

(da)Am Freitagmorgen fuhr eine 76-jährige Frau aus Oberursel mit ihrem Auto versehentlich in eine Tankstelle. Gegen 9.45 Uhr befand sich die 76-Jährige mit ihrem Smart auf dem Gelände in der Hans-Mess-Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr sie ersten Zeugenaussagen zufolge ungebremst in eine Zapfsäule. Der Smart erlitt dabei einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden, die Zapfsäule wurde glücklicherweise lediglich oberflächlich beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Die 76-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

