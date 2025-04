Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Gewalt Portemonnaie entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: 26.04.2025, 08.30 Uhr;

Unbekannte haben am Samstagmorgen die Geldbörse eines Mannes geraubt. Sie hatten diesen gegen 08.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße angesprochen. Plötzlich ergriff einer der Unbekannten die Handgelenke des Geschädigten. Er hielt ihn fest und zog dessen Portemonnaie aus der Hose. Die Täter entfernten sich zu Fuß in Richtung Stadtpark. Beide Männer waren circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatten einen Drei-Tage-Bart und kurze dunkle Haare. Sie trugen dunkle Jacken und hellblaue bzw. schwarze Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

