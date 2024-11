Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Rettungsdiensteinsatz nach Verkehrsunfall an der Kiellinie

Kiel (ots)

Am Dienstag morgen gegen 9 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kurvenbereich Kiellinie/ Düsternbrooker Weg Höhe Institut für Weltwirtschaft. Zwei Pkw trafen sich aus ungeklärter Ursache frontal. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon Schwer. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in Kieler Kliniken gebracht. Eine technische Rettung durch die anwesenden Berufsfeuerwehr war nicht nötig. Am Einsatz beteiligt war der Löschzug der Hauptfeuerwache sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 30 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell