Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 200.000 Euro Schaden nach Brand + Radfahrer nach Unfall verletzt - Zeugensuche

Gießen (ots)

Gießen: 200.000 Euro Schaden nach Brand

Feuerwehr, Rettungsdient und Polizei eilten gestern zu einem Brand an einem Wohnhaus im Anneröder Weg. Bei Eintreffen gegen 17.50 Uhr brannte es im Bereich eines Balkons im zweiten Obergeschoss des viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Der Brand breitete sich aus und betraf auch den darüberliegenden Balkon sowie die Wohnungen beider Stockwerke. Eine 82-jährige Bewohnerin hatte Rauchgas eingeatmet und wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt, die beiden Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Brandermittler der Kriminalpolizei klären nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Heuchelheim: Radfahrer nach Unfall verletzt - Zeugensuche

Am Sonntag (11.5.) gegen 19.45 Uhr kam es zu einem Unfall in Heuchelheim. Im Kreisverkehr in Höhe der Gießener Straße 2 kam ein Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Kraftomnibus war mutmaßlich an dem Unfall beteiligt. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich ein Zeuge zum Busfahrer und sprach mit ihm. Dieser wichtige Zeuge ist bislang namentlich nicht bekannt, die Ermittler bitten ihn und weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell