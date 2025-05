POL-GI: Anhaltezeichen missachtet und Unfall gebaut + Radfahrer verstirbt nach Unfall

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen

Lich: Anhaltezeichen missachtet und Unfall gebaut

Anhaltzeichen einer Polizeistreife missachtete eine Autofahrerin heute früh. Sie fuhr gegen 4.10 Uhr auf der Landesstraße 3358 von Pohlheim in Richtung Lich. Die Streife der Polizeistation Gießen Süd entschloss sich zu einer Verkehrskontrolle und gab der Fahrerin des Renaults Anhaltesignale. Diese missachtete die Frau und gab stattdessen Gas. Die Streife verfolgte die Flüchtige bis nach Lich. Dort verunfallte die Frau, vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit, als sie von der Garbenteicher Straße in die Mozartstraße einbiegen wollte. Nachdem sie dort in eine Grundstücksbegrenzung krachte, nahmen die Beamten die Fahrerin fest. Die 32-Jährige am Steuer des Renaults blieb unverletzt. Der Schaden wird vorerst auf 4.000 Euro geschätzt, der Renault musste abgeschleppt werden. Es kam der Verdacht auf, dass die Fahrerin Alkohol und vermutlich auch Drogen konsumiert haben könnte. Im Fahrzeug wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Zudem verfügt die Frau nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Sie musste mit zur Dienststelle. Dort wurde eine Blutentnahme veranlasst. Auf die 32-Jährige kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gießen: Radfahrer verstirbt nach Unfall

Am Freitag (9.5.) fuhr ein Radfahrer gegen 17 Uhr die Neustadt entlang. Beim Einbiegen in die Straße Pfarrgarten wurde der Mann langsamer und stürzte laut Zeugenangaben ohne Fremdeinwirkung im Bereich des Einkaufszentrums vom Fahrrad. Ersthelfer kümmerten sich um den leblosen Mann und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Der Rettungsdienst und Notärzte übernahmen diese kurz darauf. Der 71-jährige Mann wurde schließlich in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er in der Folge. Die Ermittlungen laufen, aktuell geht die Polizei von einer medizinischen Ursache für den Unfall aus.

