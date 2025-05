Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Autoaufbruch am Friedhof

Gießen (ots)

Grünberg: Autoaufbruch am Friedhof

Eine VW-Fahrerin parkte gestern gegen 13.40 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Londorfer Straße. Als sie nur zehn Minuten später zu ihrem "Up" zurückkam, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter ihr Fahrzeug aufgebrochen hatte. Der Dieb schlug eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangte so an die im Inneren liegende Handtasche der Frau. Mit seiner Beute entkam der Kriminelle unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

