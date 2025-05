Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wohnungseinbruch + Einbrecher flüchten + Sprinter verursacht Unfall

Gießen (ots)

Gießen: Wohnungseinbruch

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schwalbacker war am Montag (5.5.) Ziel eines Einbrechers. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 13.45 Uhr hebelte der Unbekannte die Wohnungstür auf. Nachdem er sich Zutritt zur Wohnung verschaffen konnte, durchsuchte er die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Schmuck entkam er unbemerkt aus der Wohnung.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Rabenau: Einbrecher flüchten

Gestern früh brachen zwei Unbekannte in ein Geschäft in Londorf ein. Gegen 3 Uhr hebelten sie zunächst erfolglos an der Tür eines Multimedialadens in der Wallstraße. Nachdem sie die Tür nicht öffnen konnten, zerstörten sie eine Schaufensterschiebe und drangen in das Geschäft ein. Sie erbeuteten etwas Bargeld und Zigaretten. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die Einbrecher auf ihrer Flucht. Einer der Flüchtigen war demnach etwa 170 cm groß, ca. Ende 30/Anfang 40, und kräftig gebaut. Er hatte schwarze Haare. Sein Begleiter war etwas kleiner.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der Einbrecher geben? Haben weitere Zeugen die beiden auf ihrer Flucht beobachtet? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald/L3129: Sprinter verursacht Unfall

Gestern früh verursachte nach Zeugenangaben ein weißer Transporter, möglicherweise ein Mercedes Sprinter, einen Unfall auf der Landesstraße 3129. Der Fahrer eines BMWs fuhr dort gegen 4.45 Uhr von Albach in Richtung Steinbach. In einer Kurve kam ihm der Transporter entgegen, beschädigte die Fahrerseite des BMWs und fuhr einfach in Richtung Steinbach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Zeugenhinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

