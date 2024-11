POL-UN: Unna - Abschlussmeldung nach Katharinenkirmes

Werne (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag (04.11.2024) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Eick" in Werne ein. Gewaltsam drangen sie zwischen 15.30 Uhr und 21.00 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung ein und durchsuchten diese. Entwendet wurde ein Laptop. Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs bitte an die ...

