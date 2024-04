Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Samstag, gegen 16.10 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW die L 1077 von Neustadt/Orla kommend in Richtung Schleiz. In Höhe Abzweig Moßbach überholte er mehrere Fahrzeuge. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell