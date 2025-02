Polizei Münster

POL-MS: 50-Jähriger randaliert in seiner Wohnung - Spezialeinheiten im Einsatz

Münster (ots)

Am Sonntagnachmittag (23.02., 15:38 Uhr) hat ein 50-jähriger Mann in seiner Wohnung an der Hammer Straße randaliert. Es lagen Hinweise auf eine Bewaffnung der Person vor.

Spezialeinheiten haben den Mann, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, schließlich in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde der 50-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

