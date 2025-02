Polizei Münster

POL-MS: Versammlung friedlich beendet - 4500 Menschen demonstrieren auf dem Domplatz

Münster (ots)

Eine angezeigte Versammlung auf dem Domplatz ist am heutigen Abend (21.02.) gegen 20:00 Uhr friedlich beendet worden. In der Spitze nahmen rund 4500 Menschen an der Versammlung teil.

Am Rande der Demonstration wurde ein Mann von Einsatzkräften am Michaelis-platz Ecke Domplatz in Gewahrsam genommen, der zuvor mit lauten Selbstgesprächen aufgefallen war. Bei der Ansprache des Mannes, bemerkten die Polizisten ein Brotmesser in der Brusttasche des Mannes. Die Polizisten sprachen den Mann zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Ersten Erkenntnissen nach ist der Mann der Polizei bekannt. Eine Gefahr für die Versammlungsteilnehmenden bestand nicht.

