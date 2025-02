POL-MS: Schwerer Unfall auf der A43 - Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Münster (ots) - Die Polizei Münster hat einen 45-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der am Donnerstagnachmittag (20.02., 17:12 Uhr) am Bremer Platz randaliert hat. Nach Zeugenaussagen griff der Mann unvermittelt Passanten an. Nachdem ein Sicherheitsmitarbeiter den 45-Jährigen des Ortes verweisen wollte, attackierte er auch diesen mit seinen Fäusten. Mehre Beamte ...

mehr