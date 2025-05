Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfall gebaut und Polizisten gebissen + Diebstahl an Grab - Zeugen gesucht + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Pohlheim: Unfall gebaut und Polizisten gebissen

Am Freitagabend (2.5.) meldete ein aufmerksamer Zeuge eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Dorf-Güll. Gegen 23 Uhr krachte demnach ein Ford gegen eine Grundstücksmauer. Anschließend fuhr er davon. Eine Streife der Polizeistation Gießen Süd traf den Flüchtigen im Nahbereich an und überprüfte den Fahrer. Der 53-Jährige verweigerte jedoch jede Kooperation und musste schließlich aus dem Auto gezogen werden. Dabei leistete er Widerstand, beleidigte, bedrohte und schlug nach den Beamten und biss einen Polizisten in den Kopf. Der Beamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der Autofahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass er alkoholisiert am Steuer saß, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme durch einen Arzt. Gegen den Mann leiteten sie zudem ein Strafverfahren ein. Der Schaden an Ford wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Gießen: Diebstahl an Grab - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch (23.4.) und Montag (28.4.) schlug ein skrupelloser Dieb an einem Grab auf dem Neuen Friedhof (Friedhofsallee) zu. Er klaute eine "Stich"-Figur, die als Dekoration eines Urnengrabes eines gestorbenen Kindes dort von der Mutter platziert wurde. Beim Wegnehmen der Figur, die etwa 30 cm hoch und 1,5 kg schwer ist, wurde das Grab beschädigt. Dieses befindet sich unweit auf einer Wiese unweit des Krematoriums.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise von Besuchern oder Mitarbeitern, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Auch Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Figur (siehe Foto, zeigt das Grab vor und nach dem Diebstahl) könnten neue Ermittlungsansätze geben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Blaues Auto verursacht Unfall

Auf dem Parkplatz der "Fundgrube" in Großen-Linden (Rudolf-Diesel-Straße) beschädigte ein Unbekannter am Freitag (2.5.) einen geparkten Skoda. Den Spuren zufolge verursachte ein blaues Fahrzeug den Schaden am weißen Superb. Nach dem Unfall, der im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 12.08 Uhr passierte, fuhr der Verursacher einfach davon.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Volvo flüchtet nach Unfall

Einen Volvo in metallic-braun suchen Unfallfluchtermittler der Grünberger Polizei nach einem Unfall am Freitagmorgen (2.5.). Nach Zeugenangaben kam es gegen 9.10 Uhr im Bereich der Grünberger Straße/Bänningerstraße zu einem Unfall zwischen einem weißen Peugeot und einem Volvo. Der Volvo führte einen U-Turn durch und fuhr nach dem Unfall über die A 5 in Richtung Kassel davon, statt sich um den Schaden von 4.000 Euro zu kümmern. Es wurde niemand verletzt. Beim flüchtigen Verursacher handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um einen braunen Volvo XC70, an dem ausländische Kennzeichen angebracht waren. Namentlich nicht bekannte Zeugen auf dem nahen REWE-Parkplatz sollen den Unfall beobachtet und Hinweise zum Kennzeichen gegeben haben.

Die Unfallfluchtermittler suchen diese und weitere Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

