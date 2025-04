Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche in vier Läden + Diebe auf Pendlerparkplatz + E-Scooter entwendet + Zeugenhinweis ermöglicht Aufklärung von E-Scooter-Diebstahl

Gießen (ots)

Gießen: Einbrüche in vier Läden

Nach Einbrüchen in der Nacht auf Dienstag in vier nah beieinander liegenden Läden prüfen die polizeilichen Ermittler einen möglichen Tatzusammenhang: Diebe brachen in der Bahnhofstraße in ein Lebensmittelgeschäft ein, indem sie den Glaseinsatz der Tür zerstörten. Es entstand ein etwa 100 Euro hoher Schaden. Im Geschäft nahmen sie mehrere hundert Euro aus der Kasse an sich und flüchteten. Bei einem E-Zigaretten-Laden in der Grünberger Straße gingen Diebe genauso vor, fanden aber offenbar kein brauchbares Diebesgut. Es entstand ein etwa 200 Euro hoher Schaden. Beim Friseur in der Hillebrandstraße hebelten Diebe die Tür auf, wodurch ein etwa 400 Euro hoher Schaden entstand. Mit Wechselgeld und dem Trinkgeld-Sparschwein machten sie sich aus dem Staub. Der Wert des Diebesguts dürfte bei etwa 200 Euro liegen. Ebenfalls durch Hebeln versuchten Diebe in ein Mehrfamilienhaus mit einem Geschäft in der Frankfurter Straße zu gelangten, die Tür hielt jedoch stand. Der Schaden ist etwa 500 Euro hoch. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Lollar- Odenhausen: Diebe auf Pendlerparkplatz

Auf dem Pendlerparkplatz an der K26/ Hauptstraße schlugen Diebe die Scheibe eines grauen Opel Corsa ein, der dort zwischen Montag, 28. April, und Dienstag stand. Die genauen Uhrzeiten sind nicht bekannt. Vermutlich entwendeten sie nichts aus dem Auto, verursachten bei ihrem Vorgehen aber einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: E-Scooter entwendet

Trotz der vorhandenen elektronischen Diebstahlssicherung entwendeten Diebe am Dienstag, 29. April, einen Xiaomi-E-Scooter. Dieser stand zwischen 8.10 Uhr und 11.40 Uhr auf dem Gehweg in der Senckenbergstraße und hat einen Wert von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Zeugenhinweis ermöglicht Aufklärung von E-Scooter-Diebstahl

Eine Zeugin berichtete der Polizei am Mittwoch, 23. April, von einem Mann, der gegen 15.40 Uhr in der Dammstraße in der dortigen Schule offenbar versucht hatte, einen E-Scooter zu entwenden. Vermutlich bemerkte der Dieb die Zeugin, die auch noch ein Foto von ihm gemacht hatte, und ließ von seinem Vorhaben ab. Wenige Minuten später ging die Zeugin nochmal an dem Fahrradabstellplatz vorbei und sah denselben Mann mit einem E-Scooter davonfahren. Da ihr das verdächtig vorkam, informierte sie die Polizei. Das Bild des Mannes nutzten die Polizeibeamten, um es mit den Aufnahmen der Videoschutzanlage in der Walltorstraße abzugleichen. Da der Mann darauf zu sehen war, erhärtete es den Verdacht, dass er sich noch in der Stadt aufhalten könnte. Diese Informationen gaben die Beamten zusammen mit der Personenbeschreibung weiter an die Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, die im Rahmen "Sicheres Gießen" Kontrollen durchführten. Ihnen gelang gegen 16.55 Uhr auf der Grünfläche zwischen Rodheimer Straße und Uferweg die Kontrolle des Tatverdächtigen, der nach wie vor mit einem E-Scooter unterwegs war. Über das Versicherungskennzeichen gelangten die Beamten an die Daten des Besitzers, der den Diebstahl seines Rollers zu dem Zeitpunkt noch nicht bemerkt hatte. Die Beamten nahmen daraufhin den 30-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeistation, die er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell