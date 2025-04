Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfallfahrer flüchtet + Klima-Gasflaschen gestohlen + Fahrer eines weißen SUV gesucht

Gießen (ots)

Gießen- Unfallfahrer flüchtet

Ein bislang Unbekannter fuhr in der Nacht zu Donnerstag (24.04.2025) auf der Heinrich-Fourier-Straße in Richtung des Anneröder Wegs. Hierbei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 11 geparkten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Reparatur an der vorderen linken Fahrzeugseite des grauen Versos wird 7.000 Euro kosten. Wer hat den Unfall gegen 00:10 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen- Klima-Gasflaschen gestohlen

Bei ihrem Einbruch in ein Lager für Fahrzeugteile hatten es Unbekannte offenbar auf Klima-Gasflaschen abgesehen. Zwischen Donnerstag (24.04.2025), 18:00 Uhr und Montag (28.04.2025), 12:00 Uhr, hebelten die Diebe einen neben der Verkaufshallte gelegenen Blechschuppen auf und stahlen mehrere Gasflaschen. Der Schaden wir mit 3.000 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge "An der Automeile" aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 bei der Kriminalpolizei Gießen.

Staufenberg- Fahrer eines weißen SUV gesucht

Bereits am 20.04.2025 befuhr ein weißer SUV die Straße "An der Mooseburg" in Richtung der Mainzlarer Straße. In Höhe der Hausnummer 6 streifte er zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Peugeot am vorderen linken Kotflügel. Der ca. 20-25 Jahre alte Fahrer mit kurzen dunklen Haaren stieg aus, sah sich den 1.000 Euro teuren Schaden an, stieg zurück in seinen SUV und fuhr davon. Hinweise zu dem, laut Zeugen, mitteleuropäisch aussehenden Fahrer und seinem weißen SUV erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

