POL-GI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zu Vermisstenmeldungen vom 20.04.2025, 17:04 Uhr und 23.04.2025, 16:27)

Gießen (ots) - Gießen: In Café eingebrochen Am Kirchenplatz brachen Unbekannte am frühen Samstagmorgen, 26. April, in ein Café ein. Zwischen 2 Uhr und 9 Uhr hebelten sie eine Tür auf, nahmen technische Geräte, darunter ein Tablet, im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro an sich und flüchteten. Der Schaden an der ...

