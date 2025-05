Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Opel Corsa gestohlen + Versuchter Einbruch in Kita + Einbrecher in Gaststätte + Spiegelglas geklaut +

Gießen (ots)

Gießen: Opel Corsa gestohlen

Autodiebe stahlen in der Zeit zwischen Dienstag (29.04.2025), 18:30 Uhr und Mittwoch (30.04.2025), 00:20 Uhr im Thielmannweg einen grauen Opel Corsa. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GI-AS 3142 war in Höhe der Hausnummer 11 auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl des grauen Corsas beobachtet? Wem ist der Opel nach Dienstagabend aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen GI-AS 3142 machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Buseck: Versuchter Einbruch in Kita

Im Zeitraum von Dienstag (29.04.2025), 16:30 Uhr bis Mittwoch (30.04.2025), 13:30 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Kindergarten in der Hofburgstraße in Alten-Buseck einzudringen. Es gelang den Tätern jedoch nicht die Tür aufzubrechen, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen und ohne Beute abzogen. Die Tür wurde durch den Einbruchsversuch beschädigt. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Gießener Kripo in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Einbrecher in Gaststätte

Einbrecher verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen (01.05.2025) gegen 04:10 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Frankfurter Straße. Ein Täter schlug eine Scheibe ein und kletterte durch diese Öffnung in die Gaststätte. Er öffnete die Kasse und ließ einen kleineren Münzgeldbetrag mitgehen. Eine zweite Person wartete draußen vor der beschädigten Scheibe. Die Kriminalpolizei Gießen bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, um telefonische Hinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Spiegelglas geklaut

Vor dem Parkhaus in der Lahnstraße montierte ein Unbekannter am Donnerstagabend (01.05.2025) zwischen 21:45 Uhr und 22:15 Uhr an einem schwarzen VW Caddy das Spiegelglas eines Außenspiegels ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd (Tel.: 0641 7006-3555).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell