POL-MG: Schwerer Raub auf Supermarkt | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei im Stadtgebiet mehrere Einbrüche in Büros und Geschäftsräume. Gegen 4.10 Uhr am Mittwoch, 16. April, kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Hardt. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Zigarettenpackungen sowie Bargeld. Am selben Morgen, gegen 6 Uhr, brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Autohauses an der ...

mehr