POL-MG: Einbrüche in Neuwerk und Dahl

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Freitag, 11. April, 22 Uhr und Dienstag, 15. April, 7.30 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Schule an der Nespelerstraße in Neuwerk verschafft. Sie durchsuchten die Büroräume. Ob und was entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht abschließend geklärt.

An der Brunnenstraße im Stadtteil Dahl kam es zwischen Montag, 14. April, 22.15 Uhr und Dienstag, 15. April, 5.30 Uhr ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendeten Handtaschen, Portemonnaies, Schlüssel und Bekleidung.

Am Dienstag, 15. April, brachen zwischen 13.15 und 15 Uhr Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neersbroicher Straße im Stadtteil Neuwerk ein. Sie entwendeten eine hochwertige Handtasche sowie Bargeld.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

