POL-MG: Wohnungseinbruch in Eicken

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Sonntag, 13. April, auf Montag, 14. April, haben Unbekannte einen grauen Porsche Cayman entwendet. Das Auto stand zuletzt an der Voigtshofer Allee / Ecke Rosenweg geparkt. Gegen 1 Uhr in der Nacht hatte der Besitzer das Fahrzeug noch gesehen, am Montagmorgen um 07.15 Uhr war es dann nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige ...

