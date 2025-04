Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Geschäftsräume

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei im Stadtgebiet mehrere Einbrüche in Büros und Geschäftsräume.

Gegen 4.10 Uhr am Mittwoch, 16. April, kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Hardt. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Zigarettenpackungen sowie Bargeld.

Am selben Morgen, gegen 6 Uhr, brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Autohauses an der Burggrafenstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 7.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Spielekonsole, nachdem er sich Zugang zu einem Gästehaus an der Rheydter Straße verschafft hatte.

Zwischen Dienstagnachmittag, 15. April, und Mittwochmorgen, 16. April, gelangten die Täter in eine Gärtnerei im Stadtteil Dahl. Dort stahlen sie nach bisherigem Ermittlungsstand einen Schlüsselbund.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell