Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (07.04.2025) um 18.30 Uhr kam es an der Kreuzung Reichenbacher Straße / Splieterstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Eine 19-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem E-Scooter den Gehweg linksseitig der Splieterstraße in Richtung B 64 und beabsichtigte die Reichenbacher Straße zu queren. Eine 30-Jährige, ebenfalls aus Warendorf, befuhr mit ihrem Pkw die Reichenbacher Straße aus Richtung Breite Straße kommend in Richtung Splieterstraße und wollte nach rechts abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wobei die 19-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell