Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Warendorf (ots)

Am Montag (07.04.2025) um 08.45 Uhr kam es auf der Clemens-August-Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Frau aus Ennigerloh befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Bürgermeister-Hischmann-Ring. Aufgrund eines unvorhergesehenen medizinischen Zwischenfalls verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen einen geparkten Pkw. Rettungskräfte brachten die 32-Jährige in ein Krankenhaus. Die Umstände, die zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führten, sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht einer strafbaren Handlung ergab, stellten die Polzisten den Führerschein der Ennigerloherin sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Die beiden beschädigten Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wir auf circa 16.000 Euro geschätzt.

