Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Trunkenheitsfahrt dank Zeugenhinweis beendet

Warendorf (ots)

Am Sonntag (06.04.2025) um 12.15 Uhr meldete ein Pkw-Fahrer über den Notruf der Polizei ein Fahrzeug, welches in starken Schlangenlinien vor ihm fahren würde. Andere Verkehrsteilnehmer seien bereits gefährdet worden. Weiterhin fahre das Auto nun von Ennigerloh in Richtung Enniger. Die Polizisten konnten das Fahrzeug schließlich auf der Vorhelmer Straße in Enniger antreffen und kontrollieren. Bei dem 46-jährige Fahrer aus Ennigerloh stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell