Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kein Platz zum Vorbeifahren - zwei Unfälle

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14:10 Uhr kam es in der Mutterstadter Straße gleich zu zwei aufeinander folgenden Verkehrsunfällen. Eine 51-jährige blieb mit ihrem PKW samt Anhänger stehen, als ein 38-jähriger Fahrzeugführer ihr entgegenkam. Aufgrund der parkenden Fahrzeuge am Straßenrand war nur wenig Platz zum Vorbeifahren. Beim Versuch Vorbeizufahren stieß der 38-jährige gegen den Anhänger der 51-jährigen. Sowohl am Fahrzeug als auch am Anhänger entstand Sachschaden. Nach dem Unfall blieb die 51-jährige mittig auf der Fahrbahn bis zum Eintreffen der Polizei stehen. In diesem Zeitraum versuchte ein weiterer Fahrzeugführer an dem PKW mit Anhänger vorbeizufahren. Hierbei blieb dieser am auf dem Anhänger geladenen Holz hängen und beschädigte sich hierdurch seine Beifahrerseite.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell