Speyer (ots) - Am Montagabend, den 20.01.2025, in der Zeit zwischen 17:40 - 17:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Rothschild einzubrechen. Ein Bewohner schaute zu diesem Zeitpunkt gerade etwas auf dem Fernseher und bemerkte ungewöhnliche Geräusche, weshalb er das Licht im Haus anschaltete und den Garten überprüfte, jedoch zu diesem Zeitpunkt nichts feststellen konnte. Nach ...

