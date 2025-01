Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein auffällig fahrender PKW mitgeteilt. Dieser konnte schließlich am Südbahnhof festgestellt und kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle wies der 54-jährige Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch auf. Aus diesem Grund wurde er mit zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Da der Fahrer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird gegen ihn noch wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Im weiteren Verlauf konnten an dem Fahrzeug zahlreiche Unfallspuren festgestellt werden. Durch Ermittlungen konnte das Fahrzeug einer Unfallflucht in Speyer gegen 18:10 Uhr zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen hierzu werden durch die Polizei Speyer getätigt.

