Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - LKW touchiert Ampel an Hauptverkehrskreuzung, Ergebnis: Totalausfall der Ampelanlage

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 22.01.2024, gegen 02:30 Uhr, wollte ein LKW-Fahrer von der Schraderstraße nach links in die Mahlastraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang streifte er mit seinem rechten Außenspiegel die, im Kreuzungsbereich befindliche, Lichtzeichenanlage, welche durch den Unfall beschädigt wurde und hierdurch bisher gänzlich ausgefallen ist. Die seitens der Stadt Frankenthal beauftragte Fachfirma konnten den Schaden nicht umgehend beheben, weshalb mit einem mehrtägigen Totalausfall der Ampelkreuzung gerechnet werden muss. Auf Grund der Tatsache, dass die Mahlastraße die offizielle Umleitungsstrecke der Baustelle auf der B 9 ist, wird in den kommenden Tagen mit erhöhten Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich gerechnet.

