Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Betrunkener randaliert im Zug

Bremen (ots)

Bahnstrecke Hannover- Uelzen, Höhe Bahnhof Eschede, 20.11.2024 / 20:30 Uhr

Im Vollrausch randalierte Mittwochabend ein Fahrgast im Metronom 82888 auf der Fahrt von Hannover nach Uelzen. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Nach ersten Erkenntnissen soll der stark betrunkene Mann in Celle in den Zug eingestiegen eingeschlafen sein. Als er festgestellt habe, dass er seinen Ausstieg verpasst hatte, habe er angefangen im Zug zu randalieren. Hierbei soll er einen Mülleimer aus der Zugtoilette aus der Verankerung gerissen und durch den Zug geschmissen haben. Die Fahrgastbetreuerin informierte die Bundespolizei, die den Mann am Bahnhof in Uelzen aus dem Zug nahm.

Als die Bundespolizeistreife den Randalierer aus dem Uelzener Bahnhof begleiten wollte, schwankte dieser so stark, dass sich die Polizisten dazu entschlossen, den 34-Jährigen in Schutzgewahrsam zu nehmen. Hierzu sollte er an die Kollegen der Landespolizei überstellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 3,8 Promille, weshalb er zur eigenen Sicherheit ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort konnte er seinen Rausch überwacht ausschlafen. Der Mann wird sich nun unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell