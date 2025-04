POL-WAF: Telgte. Zeugen melden auffällige Fahrweise

Warendorf (ots) - In der Zeit von Freitag (04.04.2025) 16.00 Uhr bis Samstag (05.04.2025) 16.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Kettelerstraße in Beckum ein. Bisher liegen keine Angaben zum Diebsesgut vor. Wer kann Hinweise auf die Unbekannten geben? Melden Sie sich bei der Polizei Beckum: Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

