Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Die Woche der Demokratie bei der Lüneburger Polizei | Einladung der Pressevertretungen

Lüneburg (ots)

Vom 18. - 22. November 2024 beschäftigen sich die Lüneburger Polizeidienststellen im Rahmen einer Veranstaltungswoche mit dem Thema Demokratie. Aus verschiedenen Blickwinkeln, sei es im Rahmen einer Ausstellung, als Workshop bzw. Vortrag, oder auch im Zusammenhang einer Diskussionsrunde, nähern sich die Teilnehmenden beispielsweise ganz unterschiedlichen Formen von Diskriminierung. Am 21. November 2024 findet zudem der zweite "Tag der Vielfalt" der Polizeidirektion Lüneburg statt. Viele dieser Veranstaltungen richten sich auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Auf der Homepage der Polizeidirektion Lüneburg befindet sich eine Übersicht der geplanten Veranstaltungen.

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/praevention/aktuelles_und_kampagnen/die-luneburger-woche-der-demokratie-117750.html

Die Lüneburger Polizei hofft auf ein reges Interesse und freut sich über zahlreiche Anmeldungen.

Pressevertretungen sind herzlich eingeladen am Montag, den 18.11.2024 um 09:30 Uhr, vor dem Behördenzentrum der Einweihung einer "Bank gegen Rassismus" sowie der anschließenden Auftaktveranstaltung beizuwohnen. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Einblick in die Ausstellung "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" zu erlangen. Gezeigt wird die wechselvolle Geschichte des Reichsbanners, welches sich heute, ebenso wie damals, überparteilich für die Stärkung der Demokratie einsetzt. Bitte melden Sie ihr Kommen bis zum 15.11.2024, 12:00 Uhr, unter den u.g. Erreichbarkeiten an.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell