POL-LG: Blaulicht-Gottesdienst in Lüneburg am 3. November würdigt Einsatzkräfte im Rahmen des Blaulichttages

Lüneburg (ots)

Am Sonntag, den 3. November 2024 findet in der St. Johanniskirche in Lüneburg ein Ökumenischer Blaulicht-Gottesdienst statt. Der Blaulicht-Gottesdienst ist in diesem Jahr zum ersten Mal in den Lüneburger Blaulichttag in der Innenstadt eingebunden und bildet den feierlichen Auftakt zu dieser Veranstaltung.

Dieser besondere Gottesdienst steht unter dem Motto "Wir stehen zusammen" und richtet sich an alle, die im Blaulicht-Einsatz tätig sind - von der Polizei über die Feuerwehr und Rettungsdienste bis hin zur Notfallseelsorge und der Bundeswehr. Gemeinsam soll nicht nur Dankbarkeit und Wertschätzung für ihren täglichen Einsatz zum Ausdruck gebracht werden, sondern auch die oft schwierigen Momente Anerkennung finden, denen sich die Menschen im Blaulicht-Einsatz stellen müssen - gerade dann, wenn Frustrationserfahrungen und Herausforderungen überwiegen.

Regionalbischöfin Marianne Gorka und Dechant Carsten Menges leiten diesen Gottesdienst als Vertretungen der evangelischen sowie der katholischen Glaubensgemeinschaft gemeinsam. Auch externe Besucherinnen und Besucher und Freundinnen und Freunde der Blaulichtfamilie sind herzlich willkommen. Der Gottesdienst beginnt um 11:00 Uhr.

Über den Blaulicht-Gottesdienst:

Der Ökumenische Blaulicht-Gottesdienst wird jährlich gefeiert und soll ein Ort der Reflexion und des Dankes für alle Blaulicht-Teams sein. Die Veranstaltung ist in Lüneburg zu einer wichtigen Tradition geworden, die Menschen im Einsatz für die Gesellschaft sichtbar unterstützt.

